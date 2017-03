Un debutant revolutioneaza sportul bogatilor si aduce un model Playboy pe terenul de golf. Ce misiune va avea

Un fotomodel Playboy, aproape de terenul de golf.

Special: Romania de Mondial! Toate informatiile, reactii si comentarii inainte, in timpul si dupa Romania - Danemarca! Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Grayson Murray are 23 de ani si este debutant in circuitul PGA. Acesta vrea sa revolutioneze golful si sa isi ia ca si "caddie" un model Playboy. Murray i-a scris pe twitter lui Lindsey Pelas ca o invita sa fie soferita si cea care se ocupa de crosele lui in timpul turneului.

Lindsey nu e prima bomba sexy care calca pe terenul de golf. In 2013, Caroline Wozniacki a fost de asemenea "Caddie" la un turneu de golf.

Vezi mai jos o galerie foto cu modelul Playboy: