ULTIMA ORA | Marian Dragulescu a castigat AURUL la Europene si a depasit-o pe Nadia la numarul de titluri continentale

Marian Dragulescu a castigat medalia de aur la sol.

Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro! Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro!

Marian Dragulescu a obtinut medalia de aur in finala la sol, la Campionatele Europene individuale de la Cluj-Napoca. El are acum 10 titluri continentale in palmares si a doborat astfel recordul detinut de Nadia Comaneci, chiar in prezenta multiplei campioane a Romaniei.

Marian Dragulescu a fost notat cu 14.500 in finala de la sol, cu care a castigat medalia de aur, iar pe podium au mai urcat Dmitri Lankin (Rusia, 14.466) si Alexander Shatilov (Israel, 14.400). Medalia lui Marian Dragulescu este prima pentru Romania la CE de la Cluj.

Dragulescu, sportivul care va implini 37 de ani in 18 decembrie, si-a trecut pana acum in palmares noua titluri europene – trei la sol (CE din 2000, 2004 si 2005), trei la sarituri (2002, 2004, 2006), doua cu echipa (2002, 2004) si unul la individual-compus (2004).

El se afla astfel la egalitate cu multipla campioana Nadia Comaneci, care si-a trecut si ea in palmares noua medalii de aur continentale – trei la individual-compus (1975, 1977, 1979), doua la paralele (1975, 1977), doua la sarituri (1975, 1979), unul la barna (1975) si unul la sol (1979).

Multiplul campion va mai evolua la sarituri, duminica, el intrand in aceasta finala de pe primul loc al calificarilor (14.666).