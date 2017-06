BOMBA! Conor McGregor, aproape de un nou meci istoric dupa lupta cu Mayweather! Cu cine se va lupta

Desi McGregor se pregateste de debutul in box, campionul din UFC se pregateste si de urmatorul meci din octogon!

Conor McGregor a acceptat sa treaca la box pentru un meci unic impotriva lui Floyd Mayweather, insa acest lucru nu inseamna ca pune cariera din UFC pe pauza. Din contra, McGregor isi doreste un alt meci anul acesta!

Presedintele UFC, Dana White, a dezvaluit pentru MMAjunkie faptul ca McGregor vrea sa se lupte cu Khabib Nurmagomedov, noua senzatie din UFC - rusul este neinvins pana acum in 24 de meciuri in MMA, avand 8 KO-uri. Iar lupta are mari sanse sa devina realitate, Nurmagomedov fiind pretendentul la centura Lightweight detinuta de McGregor.

Doar ca McGregor nu vrea un simplu meci - irlandezul isi doreste ca lupta sa aiba loc in Rusia! Ar fi o premiera in istoria UFC-ului ca o gala sa fie organizata in aceasta tara!

"Stiti ce mi-a spus Conor? Mi-a zis ca il vrea pe Khabib in Rusia. Nu e grozav? Conor McGregor e un unicorn! Nu e nimeni ca el. El se antreneaza pentru meciul de box cu Mayweather si vorbeste despre o lupta cu Khabib imediat dupa" a spus Dana White.