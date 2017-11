"Tu ce ai face daca ai avea 100 de milioane de dolari in cont?" Anunt SOC facut despre McGregor! Ce se intampla cu luptatorul din UFC

Presedintele UFC, Dana White, se teme ca nu-l va mai vedea pe Conor McGregor in ring.

Infrangerea cu Floyd Mayweather la primul sau meci de box i-a adus lui Conor McGregor o suma cu adevarat ametitoare: peste 100 de milioane de dolari. Iar luptatorul de 29 de ani ar putea pune punct carierei dupa acest tun, conform spuselor lui Dana White.

Presedintele UFC se teme ca McGregor nu va mai intra in ring: "Conor poate ca nu va mai lupta niciodata! Tipul are 100 de milioane de dolari. Am baieti care au castigat mai putin de atat si erau avocati si s-au dus la scoala si nu au mai luptat.



Sa te ridici ca sa fii lovit in fata in fiecare zi cand ai 100 de milioane de dolari in banca. Banii schimba totul cu multi oameni" a declarat White. UFC spera insa ca McGregor sa revina in octogon, avand pregatite lupte uriase pentru irlandez, inclusiv impotriva lui Khabib Nurmagomedov, rusul neinvins cu 24 de victorii din 24 de meciuri.