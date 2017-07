Tragedie ingrozitoare! Un atlet paralimpic a murit la Londra, la antrenamente, dupa ce o schela metalica i-a cazut in cap

Atletul paralimpic Abdullah Hayayei, care a reprezentat Emiratele Arabe Unite la Jocurile Paralimpice de la Rio, a incetat astazi din viata, in urma unui accident suferit in timp ce se antrena la Londra.

Hayayei, in varsta de 36 de ani, a murit dupa ce structura metalica folosita pentru incadrarea sportivilor in probele de aruncari i-a cazut pe cap. Decesul atletului a fost pronuntat la locul accidentului.

Sportivul se pregatea pentru Campionatele Mondiale de Atletism pentru sportivi cu handicap, care vor incepe vineri, la Londra.

Our thoughts are with his family and friends Para-athlete Abdullah Hayayei has died after a training incidenthttps://t.co/1htdZxuOKj pic.twitter.com/Z0hrPC4OYt — BBC Sport (@BBCSport) July 11, 2017

Oficialii delegatiei Emiratelor Arabe Unite au anuntat ca lotul prezent la Londra va concura la CM. "Am discutat cu totii si am decis sa ne continuam parcursul aici si mai motivati, in onoarea si ca un tribut adus fratelui nostru Abdullah", a declarat Majid Al Usaimi, vicepresedintele Federatiei Sportului pentru Persoane cu Handicap din Emiratele Arabe Unite.

Hayayei a participat anul trecut pentru prima data la Jocurile Paralimpice, clasandu-se pe locul sase la aruncarea sulitei la categoria F34 si pe pozitia a saptea la aruncarea greutatii, la categoria F34.