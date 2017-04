Tragedie in ciclism! Castigator al Turului Italiei in 2011, mort in aceasta dimineata dupa ce a fost lovit de un camion, in timpul antrenamentului

Ciclistul italian Michele Scarponi a incetat din viata in aceasta dimineata, la 37 de ani, in urma unui accident rutier produs in timp ce se afla la antrenament.

Scarponi evolua pentru echipa Astana si a fost declarat castigator al Turului Italiei in 2011, dupa descalificarea lui Alberto Contador.

Echipa Astana a dat publicitatii un comunicat in care anunta ca Scarponi a murit dupa ce a fost lovit de un camion.

Michele Scarponi era casatorit si avea doi copii.

