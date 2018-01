Studentul care a ajuns campion la ciclism de NEVOIE: "Pedalam cate 60 km pe zi ca sa merg la scoala!" VIDEO

Un student la Politehnica bate tara in lung si-n lat cu bicicleta. A ajuns campion de nevoie. Pedaleaza 60 de kilometri pe zi ca sa mearga la scoala.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Radu face ciclism de opt ani si a avut parte de multe necazuri pe soselele Romaniei.

"Am fost accidentat, am intrat frontal intr-o masina, dar pana la urma totul s-a terminat cu bine. Prima bicicleta m-a tinut cam doi ani de zile dupa aia am avut un mic accident si am stricat-o"



Student la Politehnica, Radu face naveta zilnic cu bicicleta. Pedaleaza 30 de kilometri pana la scoala si se intoarce tot cu bicicleta.

"Trebuie sa ai si o minte sclipitoare in timpul unei curse si picioare bune"