"Stateam cu pusca in brate si trageam intr-o hartie!" :) AURUL SURPRIZA pentru Romania la Tokyo

A luat nota 3 la sport, s-a pus pe treaba si a ajuns lunetista Europei. O romanca scrie istorie la tir.

Laura e romanca ce tinteste aurul olimpic la Tokyo. E cea mai buna din Europa si se bate pentru primul loc in lume cu campioana olimpica de la Rio.



"Ce are cea de pe locul unu, adica doua maini si doua picioare, am si eu", spune Laura Ilie Coman.

In 2012, la Londra, Alin Moldoveanu a impuscat aurul olimpic la tir. Lunetista Laura si-a luat costum de 1500 de euro din Germania si recunoaste ca la inceput nu i-a placut deloc acest sport.

"M-am apucat de acest sport in liceu dupa ce am luat un trei la ora de sport. Ii vedeam pe toti colegii cum se duc la majorate, cafenele, restaurante, eu stiu... Iar eu trebuia sa vin la antrenamente sa stau cu o pusca in brate si sa trag intr-o hartie, se amuza Laura.