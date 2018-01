Situatie incredibila la una dintre cele mai populare statiuni de schi din lume: 13.000 de turisti sunt BLOCATI! Risc maxim de avalansa, nimeni nu poate pleca din oras!

Ninsorile puternice au blocat tot locuitorii si turistii din stadiunea Zermatt din Elvetia.

Peste 13.000 de turisti care au decis sa-si petreaca aceasta perioada in Zermatt, una dintre cele mai populare statiuni pentru schi din Elvetia, sunt blocati in urma ninsorilor puternice. Toate drumurile sunt blocate si unicul tren care poate ajunge in statiune nu mai functioneaza de luni dupa-amiaza.

Ultimul drum care ramasese accesibil a fost inchis luni dimineata. In ceea ce priveste trenul, acesta este electric iar penele de curent au dus la oprirea cursei! Zermatt are aproximativ 5.500 de locuitori si poate gazdui pana la 13.400 de turisti in hoteluri apartamentele de inchiriat iar in aceasta perioada, statiunea era ocupata aproape in totalitate!

Viscolul ce a durat mai bine de 24 de ore in weekend a facut ca zapada sa aiba o inaltime de 2 metri astfel ca toate drumurile sunt blocate. Turistii blocati in statiune nu se pot bucura insa de zapada deoarece este interzis schiatul din pricina riscului ridicat de avalanse.