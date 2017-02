Shaquille O'Neal si Simone Biles in aceeasi poza. Micuta campioana olimpica a oferit imaginea ANULUI :)) FOTO

Simone Biles este cat... piciorul lui Shaq! :))

Simone Biles a castigat 4 medalii de aur la JO de la Rio, si una de bronz. Acesta s-a pozat cu Shaquile O'Neal la gala UFC de duminica dimineata, cei doi oferind una dintre imaginile anului.

O'Neal are 2,16 metri in timp ce Biles are 1,45 metri, aceasta aparand in poza si pe tocuri.