Secretul unui maestru in fitness din Romania! Cum se pastreaza super-fit: "Astea iti pastreaza muschiul tare!"

In salile de forta, langa haltere ar trebui sa existe si tobe !

Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Ovidiu Lipan Tandarica isi lucreaza muschii la repetitii. Maestrul tobelor i-a fost antrenor sefului de la culturism. Pentru Tandarica, tobele sunt la fel de solicitante ca un antrenament la sala de forta.(cadru la 20.13) S-a convins de asta si prietenul sau, presedintele federatiei de culturism.

"Cu astea nu mancam chinezeste, cu astea facem exercitii. Tobele si doua ore de d'astea it fac muschiul tare, sunt strong" spune Ovidiu Tandarica.

"E foarte solicitant, sunt sigur ca o sa fac febra musculara" a spus Gabriel Toncean, presedintele federatiei de culturism si fitness.

Maestrul Tandarica va canta in deschiderea mondialului de culturism. Competitia va fi in Romania, la Bistrita, in noiembrie.

"O sa venim noi doi la tobe, la percutii si 20 de culturiste" mai spune Ovidiu Tandarica.