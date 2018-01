Secretul neasteptat al campioanei mondiale a Romaniei! A fost INVINCIBILA in 2017 si vrea aurul la Tokio! VIDEO

E campioana mondiala la canotaj si e artista din barca de aur a Romaniei.

Ea face minuni din hartie si vrea sa-si premieze colegele daca vor lua aurul la Tokyo. Denisa a castigat toate cursele din 2017 si a luat titlul mondial in barca de 8+1. A inceput canotajul la 14 ani. A ajuns sa mearga mai mult cu barca decat cu masina.

"Anul trecut faceam in medie 50 de kilometri pe zi. In fiecare zi facem miscare. Cred ca 6 saptamani adunate stau acasa pe an" a spus Denisa Talvescu.

Denisa e artista in timpul liber si face diverse obiecte din hartie. A pus steagul Romaniei la loc de cisnte pe podiumul de la Tokyo.

"Toate felicitarile si cate un mic gest, o mica macheta, tot ce fac daruiesc" a mai spus Denisa.