Schimbarea URIASA propusa de Ionut Lupescu in Liga 1! Vrea sa renunte la injumatatirea punctajului si sa schimbe total actualul format

Ionut Lupescu isi va anunta oficial candidatura la presedintia Federatiei luni pe 26 martie.

Bate Cupa la PRO X! Miercuri, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 20:30 Craiova - Dinamo Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Lupta pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal se va da in luna aprilie intre actualul presedinte, Razvan Burleanu, si Ionut Lupescu. Cel din urma isi va prezenta luni candidatura intr-o conferinta de presa la care ar urma sa participe Mircea Lucescu si Gheorghe Hagi!

Conform Ziare.com, una dintre modificarile importante pe care le doreste Ionut Lupescu este cea a formatului din Liga 1! Pe langa faptul ca doreste renuntarea la injumatatirea punctajului, lucru criticat in nenumarate randuri de Gica Hagi, Lupescu vrea ca formatul nou sa fie unul primavara - toamna! Mai exact, sezonul sa inceapa in luna martie si sa se incheie in noiembrie!

Scopul acestei schimbari a formatului campionatului intern este aceea de a avea echipele de club din Romania in varf de forma la startul cupelor europene.

"Eu cred ca toti oamenii din fotbal, toti cei care au facut istorie pentru fotbalul romanesc, ar trebui sa se aseze sa discute la o masa rotunda pentru a vedea in ce directie vrem sa mearga fotbalul romanesc. Sa ne regandim unde vrem sa ajungem. Eu cred ca decalajul dintre Est si Vest se va mari" a spus Ionut Lupescu joi seara la Pro X.