Scene halucinante in GLORY! Groenhart si-a facut KO adversarul cand era cu spatele, fanii au intrat in ring sa-l BATA! VIDEO

Unul dintre main eventurile de la gala Glory 42 din arena AccorHotels din Paris a oferit un moment socant si ingrijorator pentru MMA! Doi fani au sarit in ring si au atacat un luptator la finalul unei lupte controversate.

Duelul la categoria welterweight dintre Murthel Groenhart si Harut Grigorian s-a incheiat in runda a 2-a dupa un KO nemaivazut! Inexplicabil, in mijlocul luptei, Grigorian s-a intors cu spatele, probabil crezand ca s-a incheiat runda. Groenhart nu a ezitat si a trimis un croseu de dreapta care l-a trimis la podea pe Grigorian.

Groenhart a inceput sa sarbatoreasca victoria, validata de arbitru (runda nu se incheiase) cand doi fani au sarit pe Groenhart si l-au lovit cu pumnii. "Mi-am ridicat garda, insa cum ei nu aveau manusi, m-au prins in barbie. Cred ca mi-au rupt falca, nu stiu. Doare" a spus Groenhart la final.

"I-am vazut venind dar nu am vrut sa reactionez. Voiam sa le spun ca e doar un sport. Uneori se intampla anumite lucruri. Unii oameni au devenit prea emotionali. Dar acesta este un sport si se uita si copii la acest sport de acasa. Nu poti sa intri in ring asa" a mai spus Groenhart.

Murthel Groenhart KO's Harut Grigorian and then gets assaulted in the ring. Protect yourself at all times. Chaos. #GLORY42 pic.twitter.com/LraVpsL8HL