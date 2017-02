Scene emotionante dupa Super Bowl! Ce a facut eroul Brady la finalul meciului

Eroul Super Bowl-ului, Tom Brady, i-a dedicat succesul mamei sale, bolnava de cancer. Femeia a fost pe stadion. La fel si celebra sotie a sportivului - Gisele. Lui Brady i-a fost furat tricoul de campion.

Tom Brady si-a dat seama in vestiar ca i-a disparut tricoul. Hotul l-a scos deja la licitatie, pe internet!

Al 5-lea titlu i-a adus lui Brady si al 5-lea inel de campion. Are mai multe ca sotia sa, Gisele. Supermodelul brazilian s-a dezlantuit in tribuna, la cea mai tare revenire din istoria Super Bowl. Gisele i-a sarit in brate lui Brady, la final. La meci a fost si mama campionului. Femeia are cancer.

Bun prieten cu Brady, presedintele Trump a vazut finala la clubul sau de golf din Florida. A fost primit cu fanfara si le-a pus pe majorete sa repete dansul, in cinstea patriotilor lui Brady!



Shaquille O'Neal si Simone Biles au format cuplul serii la Superbowl. El are 2.16, iar ea doar un 1.42. Pique l-a convins si pe Messi sa se uite la meci. Messi a ales bine. A purtat tricoul campioanei. Fanii patriotilor au petrecut pe strazi, unde au fost paziti de politisti pe biciclete.