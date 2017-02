"Sa va spun, nasul nu-l am asa de la kickbox!" Dezvaluirea facuta de Morosanu! Ce le-a promis fanilor

Inainte sa iasa in strada, la Iasi, Morosanu a dialogat cu fanii pe facebook si a facut o promisiune.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

"Toata lumea se ia de barba mea, acum.. ok, va promit un singur lucru, pe 24 februarie, imi voi da barba jos" a spus Catalin Morosanu pe Facebook.

Morosanu spune ca i-ar placea sa se bata in UFC, dar e constient ca are nevoie de 3 ani ca sa devina leu in cusca. Pana atunci are alt obiectiv.

"Planul meu pe viitor este sa ajung numarul 1 in Glory. Va spun sincer, nu prea m-am batut cand eram mic, am practicat rugby sase ani de zile. Va spun, nasul asta pe care il am eu acum, nu-l am de la kickbox, il am de la rugby" a mai spus Morosanu.