S-a dus in Coreea pentru medalia de aur si a devenit EROINA! O patinatoare a salvat cainii dintr-un restaurant unde urmau sa fie omorati

In Coreea de Sud, este legal consumul de carne de caine.

Dubla campioana mondiala, Meagan Duhamel, a devenit eroina la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang! Ea a reusit sa castige luni medalia olimpica de aur la patinaj insa la final a vorbit despre ... cainii pe care i-a adopat in Coreea de Sud!

Meagen a decis sa adope 2 caini dintr-un restaurant unde urmau sa fie omorati pentru hrana! Din pacate, ea spune ca nu va putea sa-i pastreze, insa s-a asigurat ca vor fi adoptati de o alta familie din tara ei de origine, Canada. "Nu am luxul de a tine inca un catelus in apartamentul meu micut, oricat mi-as dori" a spus Duhamel.

Conform estimarilor, in jur de 1 milion de caini sunt mancati anual in Coreea de Sud. Autoritatile locale au solicitat catre 12 restaurente din PPyeongChang sa nu mai serveasca pe perioada Jocurilor Olimpice carne de caine. Insa doar doua dintre acestea s-au conformat. Explicatia acestora? Dupa o scurta perioada in care carnea de caine a fost inlocuita cu carne de porc, vanzarile au scazut dramatic astfel ca au revenit la meniul initial.

Duhamel nu este sigura sportiva prezenta la JO care a adoptat caini care urmau sa fie omorati.