"O sa-i rup fata!" Primul promo pentru lupta anului dintre Mayweather si McGregor a fost lansat! VIDEO

Cei de la Showtime au lansat primul trailer pentru meciul de pe 26 august de la Las Vegas.

Mai e o luna si jumatate pana la marele meci dintre campionul neinvins din box, Floyd Mayweather Jr, cel care isi face revenirea in ring in tentativa de a ajunge la 50 de victorii din 50 de meciuri, si primul om care a detinut simultan 2 centuri in UFC la categorii diferite, Conor McGregor.

Cei de la Showtime care vor transmite meciul in sistem PPV in SUA au lansat un promo de 2 minute pentru lupta dintre McGregor si Mayweather. In clip sunt prezentate imagini de la victoriile lui Mayweather cu Pacquiao, Canelo Alvarez si Berto, precum si centurile castigate de McGregor in fata lui Jose Aldo si Eddie Alvarez.

Iata clipul