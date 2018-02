Probleme pentru Barrichello, fostul coleg al lui Schumacher de la Ferrari! A fost internat de urgenta

Rubens Barrichello, fostul coechipier al lui Schumacher de la Ferrari, a fost internat in spital.

Barrichello a fost internat dupa ce in weekend-ul trecut a acuzat dureri de cap. Fostul pilot de Formula 1 se afla acum sub supravegherea medicilor, insa se pare ca nu este nimic grav.

"Vad ca toata lumea imi trimite mesaje si toata lumea este ingrijorata. Sambata trecuta, dupa ce m-am trezit, am vrut sa merg la dus cand am simtit o durere ingrozitoare de cap. Din fericire, sotia mea a reactionat rapid si a chemat medicii. Am avut o mica problema cu o vena, dar vreau sa va spun tuturor ca ma simt bine", a fost mesajul postat pe Instagram de Barrichello.

Barrichello s-a retras din Formula 1 in 2011, iar de atunci a participat la curse de IndyCar, la cursa de 24 de ore de la LeMans si in Brazilian Stock Cars.