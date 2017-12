Primul meci pentru echipa de hochei a Simonei Halep: "Ma descurc destul de bine pe patine!" VIDEO

Echipa Halep a avut azi primul meci de hochei! Halep stie sa patineze, dar spune ca n-ar juca niciodata tenis pe gheata.

"Ma descurc destul de bine pe patine. Insa acum o sa incep turneele si o sa fie mai greu" a spus Simona Halep.



"Simona Halep de la inceput a zis <Domne, eu vreau o echipa de fete, imbracate in roz, unde sunt tricourile?> uite aici banii pentru tricouri, echipament, pentru tot" spune Ion Tiriac.



Ilie Nastase si-a amintit de cel mai greu meci de tenis. "Am jucat cu domnul Tiriac in NY. Dar e greu sa joci tenis pe patine" a spus Nastase.