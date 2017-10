Prima replica data de Guvernul Spaniol! Lovitura primita de Pep Guardiola dupa votul istoric de vineri

Sora antrenorului de la Manchester City este "victima" colaterala in duelul declansat odata cu votul de vineri.

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Francesca Guardiola, sora lui Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, a fost destituita din functia de ambasador al regiunii in Danemarca, a anuntat ABC. Guvernul a decis sa pastreze doar unul dintre cele 12 sedii, cel de la Bruxelles. Mutarea este o consecinta a votului istoric de ieri, cu atat mai mult cu cat Pep Guardiola va ramane in inima catalanilor dupa perioada fantastica la FC Barcelona, atat ca jucator cat si ca antrenor.

Parlamentul catalan adopta o rezolutie care proclama infiintarea Republicii catalane

Membrii Parlamentului regional al Cataloniei au adoptat vineri - cu 70 de voturi la zece si doua abtineri - o motiune prin care infiinteaza Republica catalana, relateaza The Associated Press. Opozitia a parasit hemiciclul, in semn de protest, inainte de vot

Spania se opune eforturilor in vederea independentei, iar Guvernul regional de la Madrid pregateste masuri prin care sa preia controlul asupra acesteo regiuni din nord-estul tarii.

Nicio tara nu si-a exprimat sustinerea fata de efortul secesionist. Rezolutia indeamna la lansarea unui proces de independenta care include redactarea unor noi legi si deschiderea unor negocieri ”pe picior de egalitate” cu autoritatile spaniole in vederea stabilirii unei cooperari.

Mai multe despre situatia din Catalonia aici