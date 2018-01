Prima reactie a Simonei Halep dupa ce a castigat 2 trofee intr-o singura zi: "Ce saptamana!" FOTO

Simona Halep a castigat astazi atat turneul la simplu, cat si pe cel de la dublu alaturi de Irina Begu la Shenzhen.

Simona Halep are un start excelent de 2018! Aflata pe locul 1 in clasamentul mondial, Simona a reusit sa castige al 16-lea turneu din cariera la Shenzhen in 3 seturi. Simona a cucerit apoi si titlu la dublu alaturi de Irina Begu.

"E un lucru special sa joc impreuna cu Simona, un sentiment grozav. Ne cunoastem de cand eram mici. Acum ea e numarul 1 in lume si acum mi-e mai usor. Ne distram mult impreuna la dublu. Daca vom mai evolua impreuna la dublu? Desigur. Dar depinde de programul Simonei, pentru ca e numarul 1 si trebuie sa se concentreze in turneele de simplu" a declarat Irina Begu in conferinta de presa de dupa finala.

Simona Halep a reactionat pe pagina sa de Instagram acolo unde a postat 5 poze si mesajul: "Ce saptamana, ce partenera!"