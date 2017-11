Patronul lui PSG a ajuns sef si in tenis! Al-Khelaifi a fost numit Presedintele Federatiei de Tenis din Asia

Omul care a facut posibil cel mai scump transfer din istoria fotbalului a jucat tenis la nivel profesionist la sfarsitul anilor 90.

Nasser Al-Khelaifi, patronul celor de la PSG, isi mareste influenta in lumea sportului. Presedinte si al televiziunii BeIN, Al-Kheilaifi a fost numit Presedintele Federatiei de Tenis din Asia in cadrul unei conferinte de presa ce a avut loc in Jakarta.

Al-Khelaifi detinea pana acum functia de vicepresedinte ale Federatiei. El a fost jucator profesionist de tenis, aparand culorile echipei de Cupa Davis a Qatar timp de 10 ani consecutivi, avand si 2 partide in circuitul ATP, ambele infrangeri - in fata austriacului Thomas Muster la Sat Poelten in 1996 si in fata uzbecului Oleg Ogorodov in primul tur de la turneul inaugural din Doha din 2002.

Al-Khelaifi este de asemenea si presedintele Federatiei din Qatar de tenis, squash si badminton.