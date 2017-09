"Nu am fost in competitie cu Mutu la fete" Celebrul Flavio Briatore a venit in Romania cu omul care ii imbraca pe Messi si Ronaldo

Prieten cu Mutu, fostul sef din formula 1, Briatore l-a adus la Bucuresti pe fostul iubit al Madalinei Ghenea.

El ii imbraca pe Messi, Ronaldo si ... Lobont ! Briatore iubeste formula 1 si femeile. Naomi Campbell si Heidi Klum s-au numarat printre iubitele lui celebre. Cu Mutu a impartit-o pe frumoasa Moran Atias.

"Eram in competitie cu el la masini, dar nu am fost in competitie la fete! Pana in momntul de fata nu am avut nicio iubita romanca!" spune Briatore.

Briatore si-a lansat magazin de haine la Bucuresti si a venit impreuna cu fostul iubit al Madalinei Ghenea ! Philipp Plein ii imbraca pe fotbalistii Romei. Si nu numai...

"Messi, Rolando, ei poarta Plein, sunt mari fani!" spune Philipp Plein.

Cand erau impreuna, el si Madalina Ghenea si-au facut tatuaje la fel. Relatia lor a tinut doar cateva luni.

"Noi incercam sa facem femeia fericita . Si foarte des nu reusim, ok?" a mai spus Plein.