Neymar, cu parul verde, Le Bron James chiar e din filme de groaza! FOTO: Cum s-au pregatit pentru sarbatoarea de Halloween

Superstarul celor de la PSG si-a vopsit parul in verde de Halloween, iar vedeta din NBA LeBron James s-a costumat in clovn.

Obisnuit sa bage frica in apararile adverse, Neymar s-a pregatit de Halloween vopsindu-si parul in verde.

Aceasta culoare, spun americanii, reprezinta simbolul "ajunului" noptii de Halloween.

De asemenea, Daily Mail scrie ca look-ul de sarbatoare al lui Nemar face trimitere si la noul album scos de un prieten apropiat de al sau, cantaretul de R&B Frank Ocean.

Cel mai scump transfer din istoria fotbalului nu a fost singurul care a intrat in spiritul acestei sarbatori. Si starul din NBA, LeBron James, a ales sa se constumeze precum clovnul din filmul horror "IT", aparut in acest an in cinematografe.