Momente grele pentru Pistorius: ce a patit in inchisoare dupa ce s-a certat cu alt detinut

Momente grele pentru Oscar Pistorius in inchisoare.

Pistorius a fost implicat intr-un conflict cu un alt detinut in inchisoarea din Africa de Sud in care isi ispaseste pedeapsa. Bataia a inceput din cauza unui telefon public pe care atat Pistorius, cat si celalalt detinut voiau sa-l foloseasca. In urma altecartiei, Pistorius s-a ales cu mai multe vanatai.



Incidentul a fost confirmat pentru The Independent de purtatorul de cuvant al inchisorii din Africa de Sud.



Oscar Pistorius a primit o condamnare de 13 ani de inchisoare dupa ce a ucis-o pe prietena sa, Reeva Steenkamp.