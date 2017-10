Moment horror pentru Larisa Iordache! S-a accidentat si a plecat din sala in scaunul cu rotile! Ce s-a intamplat

Larisa Iordache a parasit Campionatele Mondiale de la Montreal in lacrimi!



Gimnasta trebuia sa intre in calificari in cea de-a treia subdiviziune de la sol, dar s-a lovit rau la incalzire si a fost scoasa din sala in scaunul cu rotile! Primul diagnostic, conform Prosport: ruptura a tendonului lui Ahile.

”Tendonul i-a cedat, este rupt. Trebuie operat în ţară, vom încerca să plecăm de la Montreal mai repede”, a spus antrenorul Larisei, Cristian Moldovan, pentru sursa citata.

Iordache a mai fost accidentat la calcai in primavara, iar in 2016 a ratat Jocurile Olimpice pentru ca se afla in recuperare dupa o problema asemanatoare.

Larisa urma sa intre si in proba de individual compus, unde se afla printre favorite, dar si la barna si sol. Catalina Ponor si Ioana Crisan sunt celelalte doua gimnaste care ne reprezinta la Mondiale.