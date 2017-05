Medaliatii de la Rio se plang ca le-au ruginit trofeele, la nici un an de la JO. Ana Maria Popescu: "Nu e normal, totusi nu e o medalie de la coltul strazii"

Americanii au luat cele mai multe medalii la Rio si dupa doar un an se plang ca trofeele au ruginit. Ana Maria Popescu si celelalte fete de aur de la scrima au avut noroc. Medaliile lor rezista.

La Rio, brazilienii au fabricat peste 2.500 de medalii. Cele de aur contin doar 1% aur. In rest, medaliile sunt facute din argint si cupru. Americanii fac scandal: "Nu sunt bune de nimic", spun sportivii medaliati. 100 de americani au trimis medaliile inapoi ruginite si ciobite. "Sigur le-au scapat pe jos", se apara brazilienii.

"Nu e normal, e totusi medalie olimpica, nu medalie cumparata de la coltul strazii. Am inteles ca medaliile stricate vor fi schimbate", spune Ana Maria Popescu.

"Chiar ma gandeam sa o verific si pe a mea, dar e in stare buna, semn bun ca trebuie sa ma antrenez pentru Tokyo, ca sa mai castig una. Noi am fost printre primele si am luat medaliile bune", a mai spus ea.