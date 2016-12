"Ma stiu toate asistentele" Kassandra Rotariu, operata din nou in Franta: "Am pierdut numarul"

Pentru fetita lui Rotariu, Craciunul a venit ... dupa Craciun. Kassandra a fost operata din nou in Franta. Parintii ei au pierdut sirul operatiilor. Calvarul micutei e departe de sfarsit.

La spitalul din Strasbourg, Kassandrei Rotariu i-a fost schimbata proteza, ca sa poata sa mearga. Nici nu mai stie prin cate operatii a trecut.

"Patruzeci si? Nici nu mai stiu cate, 40 si, a trecut foarte bine ea de operatii" spune Iosif Rotariu.

"Ma cunosc aproape toate asistentele" dezvaluie Kassandra.

"Asta ma ingrozeste si pe mine, ca toate operatiile se repeta. Deja suntem programati pentru operatia de la picior, in aprilie ii schimba proteza de la picior. Peste nu stiu cati ani, trebuie schimbata iar la mana, iar la picior, iar la mana, iar la picior, pana cand se opreste ea din crestere" spune Dana Rotariu.

Familia Rotariu asteapta un transfer in aceasta iarna. Galatasaray si Bruges sunt interesate de Rotariu. "As vrea sa-l vad in Spania cu Contra-antrenor" - spune Rotariu, unchiul care a jucat la Steaua.

"Intotdeauna, e un moment in care orice jucator isi doreste sa plece afara. E de 4 ani jumate la Dinamo" mai spune Iosif Rotariu.