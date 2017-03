Lucian Bute a prezentat-o pe fetita lui nou-nascuta: "Ii multumim lui Dumnezeu!"

Invins in urma cu o saptamana de Alvarez, Bute are parte de un moment fericit.

Daca pe plan profesional lucrurile nu stau deloc bine pentru Lucian Bute, fiind invins pentru a 4-a oara in cariera saptamana trecuta de Eleider Alvarez in lupta pentru centura WBC la semigrea, Bute are parte de momente superbe pe plan personal.

Pugilistul roman are o fetita! Bute a postat pe pagina sa de Facebook o imagine cu copilul sau alaturi de mesajul: "Fetita noastra a sosit! Multumim lui Dumnezeu". Pe chipul lui Bute inca se mai vad urmele KO de la meciul cu Alvarez, avand taieturi sub ochiul stang si pe nas.