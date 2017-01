Lovitura EXTRATERESTRA a lui Ronnie O'Sullivan! Clipul care face azi senzatie pe net

Ronnie O'Sullivan se incalzeste pentru Mastersul din 2017 cu o amintire de senzatie. :)

O'Sullivan a reusit o inchidere de masa absolut spectaculoasa in meciul cu Ricky Walden de la Mastersul londonez, de acum doi ani. In frame-ul care i-a adus victoria, O'Sullivan a aratat inca o data de ce el este omul special din Snooker! Ronnie a ridicat sala in picioare cu o lovitura la bila galbena la care a avut insa si mult, mult noroc. :)

Clpul a fost postat pe Facebook de World Snooker si a adunat mii de like-uri.