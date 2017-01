Lovitura deceniului in snooker: "A fost mai tare ca un break de 147!" Cum a putut sa trimita

Semifinala dintre Joe Perry si Barry Hawkins a fost fenomenala.

Joe Perry a reusit sa se califice in finala turneului Dafabet Masters, fiind pentru prima data in ultimul act al unui turneu Triple Crown. Acolo il va intalni pe Ronny O'Sullivan intr-un meci de cel mai bun din 19 (primul care castiga 10 frame-uri).

Perry l-a invins pe Hawkins in joc decisiv si a avut una dintre cele mai frumoase lovituri vazuta in snooker in ultimii ani. La scorul de 2-3 pentru Hawkins si 40-26 pentru Perry in frame-ul 5, Hawkins l-a pus intr-o pozitie de snooker extrem de dificila pe adversarul sau.

Cu o singura bila rosie ramasa pe masa, Hawkins a 'ascuns' bila alba in spatele bilei maro, departe de bila rosie pe care trebuia sa o nimereasca Perry. Daca prima tentativa de a scapa din acea pozitie a fost esuata, a doua lovitura a fost splendida!

VEZI AICI LOVITURA LUI JOE PERRY

Comentatorul partidei in Marea Britanie, John Virgo, a spus in timpul comentariului live ca aceasta lovitura a fost "mai ovationata decat un break de 147"! In ciuda acestei lovituri, Perry a pierdut si acest frame, dar si pe urmatorul. De la scorul de 2-5, Perry a castigat 4 frame-uri consecutive si s-a calificat in finala.

Sursa foto: captura Eurosport