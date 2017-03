Lipa s-a PENSIONAT, dar nu de tot. :) Ce vrea sa faca fostul Ministru al Sportului

Elisabeta Lipa (52 de ani) a fost realeasa, pe 23 martie 2017, pentru a treia oara consecutiv, in functia de presedinte al Federatiei Romane de Canotaj, dupa ce fost votata in unanimitate de catre cei 31 de membri prezenti la Adunarea Generala.

Din dorinta de a se dedica sportului care a facut-o celebra, fosta canotoare se pensionase la finalul anului trecut, cand Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat pe 20 decembrie, decretul privind incetarea raportului de serviciu al chestorului de politie cu Ministerul Afacerilor Interne.

„Am avut un an foarte greu ca ministru al Sportului, un an in care am dat tot ce am avut eu mai bun in mine, ca sa fac cat mai multe lucruri bune pentru sportul romanesc. Noroc ca pregatirea de sportiv si rezistenta la stres m-au ajutat sa pot sa rezist. Am hotarat sa ma pensionez pentru ca federatia tot timpul am pus-o pe ultimul loc. Asta nu inseamna ca am neglijat-o, dar imi reprosez ca nu m-am ocupat atat cat mi-as fi dorit. Am considerat ca am ajuns la o varsta, in care trebuie sa ma bucur de anii care mai vin.

Sa nu imi mai trimit familia in concediu singura si sa le spun ca eu nu pot sa vin. Am considerat ca nu mai pot sa ma sacrific atata de mult si asta a fost alegerea mea, sa ma ocup doar de federatie. Vreau sa revenim in canotaj acolo unde am fost odata, sa consideram ca, daca nu luam aur la competitiile majore, e un esec. De asta nu am mai dorit nici sa ma intorc in functia de comandant al CS Dinamo, nici sa candidez pentru structurile Comitetului Olimpic si Sportiv Roman”, si-a expus Lipa planurile de viitor.

Fosta sportiva spune ca vrea sa dezvolte si sa mediatizeze mai mult canotajul, dar si mareasca baza de selectie prin atragerea mai multor copii catre acest sport: „Sportul romanesc are acum doar 85.000 de sportivi, astia sunt toti pe care ii are Romania la ora actuala... Eu vreau ca sportivii, care sunt acum in pregatire, sa ne calce pe urme, sa fie ambitiosi, sa ii vad hotarati, sa lupte pentru medalia de aur, dar este greu. Avem o generatie de copii care daca fac 3-4 antrenamente mai dure, pe urma trebuie sa reduci ritmul, sa lasi mai usor 3-4 pentru ca organismul nu ii ajuta... Numarul fiind foarte mic, nu exista competitie pe post si, daca stiu ca au locul asigurat, nici dedicarea nu este pe masura. Si sunt legate in lant toate neajunsurile astea”.

Fosta canotoare a debutat la varsta de 19 ani la Jocurile Olimpice din 1984 si a obtinut 5 medalii de aur, 2 de argint si una de bronz la sase Olimpiade, fiind de 25 ori campioana a Romaniei. In anul 2000, ea a fost declarata cea mai buna canotoare a secolului de catre Federatia Internationala de Canotaj. Lipa este presedinte al Federatiei Romane de Canotaj din 2009 si a mai ocupat functiile de comandant al Clubului Sportiv Dinamo Bucuresti, intre 2009 si 2015, cand a preluat pentru un an postul de ministru al Tineretului si Sportului.