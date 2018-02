Larry Nassar a fost condamnat din nou la 125 de ani de inchisoare! Cat de mare a devenit sentinta

Al 3-lea proces impotriva lui Larry Nassar a avut din nou verdict impotriva fostului doctor acuzat ca a abuzat atlete.

Fostul medic sportiv Larry Nassar a fost condamnat la o pedeapsa intre 40 si 125 de ani inchisoare pentru abuz sexual asupra unor gimnaste americane, in urma unui al treilea proces si ultimul, luni, la Charlotte (Michigan).

''Aceasta incheie procedurile judiciare penale in ce-l priveste pe Larry Nassar. Realizez ca asta nu pune capat suferinţelor fizice si emoţionale de care el este acuzat'', a declarat judecatoarea Janice Cunningham pronunţand verdictul pentru care acuzatul a pledat vinovat la sapte capete de acuzare.

Terapeutul isi va sfarsi astfel zilele in inchisoare. El a primit deja 60 de ani de inchisoare pentru posesie de imagini pedopornografice, apoi o pedeapsa intre 40 si 175 de ani de recluziune pentru ca a agresat peste o suta de tinere gimnaste, anonime sau campioane olimpice, in cel mai mare scandal sexual din istoria sportului american.

Larry Nassar, in varsta de 54 de ani, a agresat timp de doua decenii cel puţin 256 victime identificate, oficiind in cadrul Federaţiei americane de gimnastica si la Universitatea de stat din Michigan, afirma judecatoarea Cunningham in deschiderea acestui al treilea proces.

Aceasta ultima audiere la micul tribunal din Charlotte a fost marcata vineri de un incident, cand tatal a trei tinere victime s-a aruncat urland de furie asupra acuzatului, dupa ce ii ceruse judecatoarei sa-l lase cinci minute singur cu el pentru a-si face singur dreptate.

Cele trei procese au zguduit lumea gimnasticii si sportului american, antrenand plecarea mai multor responsabili ai Federaţiei care i-au permis acestui practician atat de multa vreme sa abuzeze tinerele gimnaste, in ciuda numeroaselor plangeri primite.