Larisa Iordache s-a antrenat de Craciun si a evitat mancarea: "N-am exagerat deloc, nu nu nu!"

Pentru femei, mesele de sarbatori sunt un chin. Pentru gimnaste e si mai rau. N-au voie sa se ingrase niciun gram. Larisa Iordache s-a antrenat si de Craciun. Urmeaza Europenele de gimnastica de la Cluj.

Larisa Iordache a petrecut Craciunul in familie si a gustat din toate bunatatile pregatite de mama ei. Larisei nu-i place sa gateasca. La fotbalisti, amenda e la kilogram. Gimnastele sunt penalizate pentru fiecare gram in plus.

"Nuuuu... M-am pus chiar inainte sa plec in vacanta, pe cantar.. Vai, groaza." a spus Larisa Iordache razand.

Larisa ar manca doar cozonac de Craciun. "N-am exagerat, nu, nu, nu!" a mai spus gimnasta.

Larisa Iordache a fost rezerva de lux la Rio si tot cu Catalina Ponor se va lupta pentru un loc la Tokyo, in 2020.