Imagini socante! Momentul in care un sportiv de la "Strongman" ridica 426 de kilograme de la sol! VIDEO

Mikhail Shivlyakov a ridicat 426 de kilograme de la sol la concursul Arnold Sports Festival 2018, din SUA.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: 21.45 PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA!

Sportivul rus Mikhail Shivlyakov a concurat in proba de "Strongman". El a indreptat 426 de kilograme. Greutatea incredibila ridicata de la sol si abuzul la care si-a supus corpul au facut ca acestuia sa-i tasneasca sangele pe nas.

Mikhail Shivlyakov este fost militar in marina rusa.

Dupa concurs, acesta a fost consultat de un medic, care a constatat ca starea sa este buna.

Totusi, medicii avertizeaza si ii sfatuiesc pe oamenii de rand sa nu incerce sa ridice greutati prea mari pentru ei, pentru ca riscul la care se supun este foarte ridicat.

In acelasi concurs, Hafthor Bjornsson, cunoscut pentru rolul The Mountain din Game of Thrones, a ridicat 472 de kilograme.