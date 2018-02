Imaginea zilei IN LUME! Un rus si un ucrainian, protagonistii unui gest superb pe podiumul Olimpic

Sportivii Oleksandr Abramenko (Ucraina) si Ilia Burov (Rusia) au oferit imaginea zilei la JO de iarna de la PyeongChang.

Doi sportivi au oferit un moment extraordinar la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang. Acestia au transmis un mesaj politicienilor din tarile lor.

Oleksandr Abramenko a castigat aurul olimpic in proba de schi freestyle, in timp ce Ilia Burov s-a clasat pe locul 3, devenind doar al doilea sportiv rus medaliat la acest sport.

Pe podiumul olimpic, in momentul in care si-au primit medaliile, cei doi sportivi s-au imbratisat si s-au fotografiat sub stagul medaliatului cu aer. Motivul a fost acela ca Burov nu a putut afisa drapelul rus, din cauza unei interdictii a Comitetului International Olimpic.

Intr-un interviu acordat SportExpress.ru, Burov a spus: "Suntem prieteni! Vorbim constant! Politica nu ne intereseaza! Bielorusi, ucrainieni, rusi, cu totii suntem prieteni! Cu totii suntem slavi".

Logodnica ucrainianului Abramenko, si ea schioare la JO, Alexandra Orlova, a fost nascuta la Moscova.