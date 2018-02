Hai ca-ti intinzi norocul :) Barbatul care a castigat un pariu cu Genie Bouchard a obtinut o noua intalnire. Cei doi au fost la SuperBowl

In urma cu un an, John Goehrke obtinea o intalnire cu Genie Bouchard in urma unui pariu pus cu ea pe Twitter.

Eugenie Bouchard si-a respectat in urma cu un an pariul si a iesit la o intalnire cu John Goehrke. Se intampla dupa finala SuperBowl dintre Atlanta Falcons si New England Patriots, de altfel si motivul pariului. La un an distanta, cei doi au reeditat iesirea.

Jucatoarea canadiana de tenis si tanarul american au vazut impreuna finala dintre Philadelphia si New England, castigata de Philadelphia.

De-a lungul ultimelor luni, ei au mai fost vazuti impreuna, iar unele voci de peste ocean spun ca relatia dintre ei avanseaza tot mai mult.

"Cea mai tare intalnire ever", scria John Goehrke dupa prima sa iesire cu Bouchard, din urma cu un an.