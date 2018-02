SUPER BOWL 52 // Greatest of All Time: Cum a devenit Tom Brady intruchiparea perfecta a visului american

Philadelphia Eagles si New England Patriots se intalnesc luni dimineata, in Minneapolis, in finala campionatului de fotbal american, NFL.

Autor: Adrian Costeiu



Daca pentru Eagles poate fi primul titlu de campioana din istorie in era Super Bowl, Patriots a castigat cinci trofee in ultimii 16 ani. Toate cu Tom Brady la timona, legendarul quarterback, cel mai bun din istorie, conform presei americane, putand deveni primul jucator cu sase inele de campion

Doar doi jucatori au reusit sa castige cate cinci titluri de campion in NFL. Practic, doar doi au completat degetele de la o mana cu inele, traditionalele bijuterii care se ofera tuturor membrilor unei echipe castigatoare in Super Bowl. Doar unul dintre ei mai e activ. Si poate deveni primul jucator din istorie cu sase titluri de campion in NFL. Numele sau? Simplu! Tom Brady. Considerat deja de presa americana drept G.O.A.T. (greatest of all time – cel mai bun din toate timpurile), Brady poate sa isi confirme acest statut si prin numarul de inele de campion castigate. Toate cu aceeasi echipa, New England Patriots! Dar cum a ajuns Brady sa domine atat de autoritar fotbalul american? Povestea e una lunga si reprezinta, practic, definitia visului american.

Un inceput neasteptat



Batalia pentru un pick cat mai bun in draft-ul NFL e apriga. Pentru cine nu stie, in fiecare an, dupa finalul sezonului, are loc un draft, in care intra jucatorii care evolueaza in campionatul universitar de fotbal american (NCAAF). Cea mai slaba echipa din sezonul precedent are dreptul (daca nu l-a cedat intr-un transfer) de a selecta prima. De obicei, echipele nu dau rateuri, iar jucatorii valorosi sunt selectati in primele trei, maximum patru din cele sase runde de draft. Rareori, echipele aleg 200 de jucatori pana a ajunge la unul valoros.

Sa revenim, insa, la Tom Brady. In draftul din anul 2000, Brady era considerat un jucator de calitate medie spre slaba, desi fusese quarterback-ul (QB) Universitatii Michigan. Totusi, Brady aratase calitate in evolutiile sale din NCAAF, astfel ca New England Patriots il trecusera pe lista potentialilor jucatori draftati. In acel moment, echipa din Boston nu avea niciun Super Bowl castigat si ajunsese in finala conferintei AFC de doar doua ori!

Totusi, cu un an inainte, Brady pierduse pozitia de titular la Michigan, iar la combine (un eveniment de o saptamana in care scouterii urmaresc calitatile fizice si sportive ale jucatorilor), Brady a parut total dezinteresat, a alergat cei 40 de yarzi unde sportivilor li se testeaza viteza intr-un ritm de melc, 5,3 secunde, iar calitatile fizice nu il avantajau. Ba mai mult, Patriots nu avea nevoie de QB, avandu-l déjà pe Drew Bledsoe, care avea doar 28 de ani, deci toata cariera in fata. New England uitase de Brady pana in runda a cincea, cand nimeni nu s-a apropiat de el. “Cand ne-am uitat la ceea ce ne doream dupa cinci runde, doar Brady mai ramasese pentru a ne intari lotul. Dar aveam deja QB. Ne-am spus ca un pic de risc nu strica. Si l-am draftat“, si-a adus aminte fostul manager general al lui Patriots, Scott Pioli.

Accidentul lui Bledsoe, sansa lui Brady

Brady parea ca are sanse minime sa joace pentru Patriots, fiind al patrulea QB din lot, draftat cu pickul 199 in 2000. Dar intr-un singur an, a urcat in ierarhie ca back-up al lui Bledsoe, iar din 2001 a devenit titular, odata cu o accidentare a lui Bledsoe, suferita in saptamana a doua a sezonului. Practic, titularul care evoluase opt sezoane la rand pentru Patriots fusese transformat in rezerva de un pustan. “A fost extrem de greu pentru mine. Relatia mea cu Tom a fost una extrem de dificil de gestionat in acele momente. Daca mi-a picat bine? Deloc! Dar am fost un fan al lui Tom, iar ceea ce a facut el a fost senzational“, a spus Bledsoe, pickul numarul 1 in draftul din 1993.

Din acel moment, Bledsoe nu a mai prins decat un meci in tricoul lui Patriots, in finala conferintei AFC din 2001, cand Brady s-a accidentat la picior. Doua saptamani mai tarziu, Tom Brady revenea ca titular si isi conducea echipa catre prima victorie in Super Bowl din cariera. 24-17 contra lui St. Louis Rams, invingand una dintre cele mai bune ofensive din istoria NFL, supranumita “The Greatest Show on Turf”. Atunci, Brady si-a scris una dintre povestile senzationale din cariera, cand, cu precizie chirurgicala, a preluat atacul cu un minut si 30 de secunde ramase de jucat, fara timeout-uri, si si-a dus echipa in pozitie de field goal, transformat de Adam Vinatieri. A fost considerat al treilea cel mai important moment din cariera lui Brady, conform site-ului oficial al NFL.

Comeback-ul nebun contra Atlantei

Au urmat alte patru victorii in Super Bowl, una mai speciala decat alta. Dar poate niciuna mai importanta, mai frumoasa, mai neasteptata si care a consolidat legenda lui Tom Brady decat cea de anul trecut. La 39 de ani, Brady isi conducea echipa in al saptelea Super Bowl contra Atlantei Falcons. La pauza, Patriots era condusa cu 28-3. Conform ESPN, sansele de comeback ale echipei lui Belichick si Brady erau de 0,7%. Rezultatul final? 34-28! Niciun punct marcat de Atlanta in repriza secunda, 25 ale lui Patriots, plus alte sase puncte in prelungiri.

Nu mai putin de 12 recorduri – incluzand cel mai mare comeback din istoria play-off-urilor NFL, doborarea titlurilor de MVP in Super Bowl si numarul de touchdown-uri aruncate in finala NFL – au fost doborate de Brady in acest joc, in care talentul, experienta si indarjirea au definitivat statutul lui Brady drept GOAT, cel mai bun jucator care a pasit vreodata pe un teren de fotbal american. A fost al 42-lea comeback in sfertul patru si al 53-lea game-winning drive pentru Brady in cariera sa in NFL, dintre care 11 au venit in play-off. Ultimul chiar in acest sezon, in finala AFC cu Jacksonville Jaguars de acum doua saptamani. “E destept, talentat si extrem de calm in momente dificile. Era clar din universitate ca e un astfel de jucator, “ spune Mike DeBord, fostul antrenor al lui Brady de la Michigan.

Pete in cariera



Insa cariera lui Brady a fost marcata si de momente dificile. Primul? « Spygate », scandalul in care Patriots a fost prinsa ca isi spiona adversarii, filmand gesturile si play-urile pe care le realizau adversarii. Atunci, in 2007, antrenorul Bill Belichick a fost amendat cu 500.000 de dolari, iar Patriots a pierdut primul pick din draftul urmator, incasand si o amenda de 250.000 de dolari. “Brady ne stia toate semnalele, tot ceea ce urma sa facem. Era normal sa castige mereu, “ a acuzat coordonatorul defensiv al lui New York Giants, Steve Spagnuolo. Totusi, Brady nu a patit nimic.

A venit, insa, “Deflategate”, un alt scandal major in care a fost implicata New England Patriots. Concret, in victoria cu 45-7 in fata lui Indianapolis Colts din finala AFC din 18 ianuarie 2015, Patriots s-a facut vinovata de reducerea presiunii in mingile cu care arunca Brady sub limita admisa de regulament, lucru care il ajuta pe QB-ul lui Patriots sa arunce mai bine, avand un grip mai bun pe mingi. Rezultatul? Patriots si Brady, vinovati! Brady, suspendat patru etape! A urmat apelul, procesul in civil, insa nimic nu a schimbat decizia initiala. Totusi, Brady a revenit mai puternic sezonul urmator, ducandu-si echipa in finala AFC, pierduta cu 20-18 in fata lui Denver Broncos.

Brady ramane Brady



Un mix de GOAT si putin rau. Un jucator care nu s-a deschis niciodata in fata presei pana la 40 de ani, cand a devenit eroul unui reality show, “Tom vs Time”, in care isi arata adevarata fata. Un om care vrea sa joace pana la 45 de ani, sfidand timpul, gratie unui antrenor personal, devenit intre timp business partner, Alex Guerrero, despre care nu se stiu prea multe. Un jucator aflat mai mereu in vizorul presei mondene din State, avand in vedere relatia sa cu Gisele Bundchen, supermodelul brazilian care i-a daruit doi copii.

Deocamdata, Brady a declarat ca mai vrea inca doua participari in Super Bowl, in ciuda opozitiei lui Bundchen. Poate chiar mai mult! Insa ramane de vazut cum va conlucra cu Bill Belichick, antrenorul sau. ESPN a publicat acum trei saptamani un amplu material care descrie problemele dintre Brady si Belichick, pornite chiar de la prietenul cel mai bun al QB-ului, Guerrero. Se va opri dinastia Patriots la cinci inele ? Sase inele ? Ramane de vazut. Cert e ca Brady si-a castigat cu varf si indesat titlul de GOAT.