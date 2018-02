GONE IN 55.5 SECONDS | Dramatic: Minunea nemtilor si aurul asteptat un sfert de secol de rusi

Nemtii au fost la mai putin de un minut de primul aur olimpic la hochei, dar rusii s-au bucurat dupa prelungiri.

Rusii au castigat, cu 4-3, finala cu Germania, echipa-surpriza a turneului de hochei de la Jocurile Olimpice. Nu le-a fost deloc usor! Nemtii au condus cu 3-2 in repriza a treia si au avut un jucator in plus in ultimele minute. Rusii au scos portarul si au reusit sa trimita meciul in prelungiri cu doar 55.5 secunde inainte de finalul timpului regulamentar. Kaprizov a inscris golul de aur pentru rusi, dar nu ar fi avut aceasta ocazie daca Gusev nu reusea o dubla incredibila.

A inscris cu gandul la NHL

Gusev a dat primul gol dintr-un unghi aproape imposibil, ajutat si de casca portarului german si s-a intins cat a putut pentru reusita din ultimele secunde din timpul regulamentar. Hocheistul care a facut 3-3 a fost draftat de Tampa Bay Lightning in 2012. Noua senzatie din NHL, Vegas Golden Knights l-a luat anul trecut, dar l-a lasat sa joace in acest an la SKA Sankt Petersburg. Vegas Golden Knights e liderul Conferintei de Vest la primul an in NHL.

E primul aur olimpic la hochei pentru rusi dupa cel luat in 1992. Nici atunci n-au venit jucatorii din NHL la turneul olimpic. Delegatia rusilor de atunci s-a prezentat ca Echipa unificata si a avut sportivi din Rusia, Ucraina, Kazahstan, Belarus, Uzbekistan si Armenia. La hochei, toti jucatorii au fost rusi.

Rusii au castigat aurul olimpic la hochei cu denumirile URSS, Echipa Unificata sau Sportivii Olimpici din Rusia.

In Coreea de Sud, s-au prezentat ca Sportivii Olimpici din Rusia din cauza scandalului de dopaj in masa. Deoarece organizatorii n-au avut voie sa le puna imnul, hocheistii rusi l-au cantat pe gheata. "Asa am simtit! A fost ceva din inima!", au spus ei.



Tinerete fara batranete

"Joci pentru tara ta, aceasta medalie de aur e mai importanta decat Cupa Stanley!", a fost prima reactie a capitanului rusilor, Pavel Datsyuk, care a iesit de doua ori campion in NHL cu Detroit Red Wings. La 39 de ani si 220 de zile, Datsyuk a devenit cel mai batran jucator care ia aurul olimpic la hochei. Prezent la cinci turnee olimpice, rusul a depasit recordul din 1936 al englezului Carl Erhardt, care avea 39 de ani si o zi. Da, Marea Britanie are aur olimpic la hochei!

Un argint pentru istorie



Argintul nemtilor este, de fapt, un turneu istoric pentru ei. Calificati din grupa cu doua infrangeri si o victorie la loviturile de departajare, nemtii au uimit in meciurile eliminatorii. Au eliminat rand pe rand Elvetia, Suedia si Canada. In finala, au avut avantaj de un gol si om in plus pe gheata in ultimele momente din timpul regulamentar. N-au rezistat, dar au reusit cea mai buna performanta din istorie la hochei. Au mai avut doua medalii de bronz in 1932 si 1976.

