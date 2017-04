GOL FABULOS marcat de portarul Iranului la fotbal pe plaja! Cum a putut sa inscrie de la o distanta uriasa

Campionatul Mondial de fotbal pe plaja a inceput extraordinar!

Meciul de deschide de la Campionatul Mondial de fotbal pe plaja a inceput cu un meci care s-a dovedit a fi mult mai spectaculos decat se astepta oricine - Iran a invins cu 3-2 Mexicul!

Primul gol al turneului a fost reusit de portarul Iranului! Peyman Hosseini a reusit un gol fantastic de la mare distanta - el si-a ridicat mingea din nisip si a trimis un sut din voleu perfect iar mingea s-a dus direct la vinclu!

Italia si Senegal au facut spectacol in prima zi a turneului ce are loc in Bahamas - italienii au invins cu 12-6 pe Nigeria, in timp ce africanii au batut cu 9-0 pe Ecuador. Tara gazda, Bahamas, a fost invinsa greu de catre Elvetia. Astazi evolueaza 2 din marile favorite, Portugalia si Brazilia.