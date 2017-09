FOTBAL ca in copilarie la Cupa lui Falemi! Cum te poti inscrie pentru premii de 10 000 de euro

Falemi organizeaza in Bucuresti a doua editie a Cupei Intercartiere!

Au inceput inscrierile pe pagina oficiala a competitiei pentru amatori care se va disputa la finalul lui septembrie. Falemi are de impartit premii in valoare de 10 000 de euro pentru echipele care joaca fotbal ca in spatele blocului. Reguluile sunt simple: se joaca 6 contra 6, castiga echipa care ajunge prima la 2 sau conduce dupa 10 minute. In caz de egalitate, se trece direct la executarea loviturilor de departajare.

Castigatoarele campionatelor organizate in marile cartiere din Bucuresti se intalnesc intr-un turneu final la mijlocul lunii octombrie.