Florin Vlaicu, dupa meciul 100 in nationala: "Este o amintire frumoasa, le multumesc baietilor pentru victorie

Rugbistul Florin Vlaicu a jucat meciul cu numarul 100 in nationala Romaniei, sambata, in victoria 33-17 contra Belgiei.

"Este o amintire frumoasa pentru mine tot ce s-a intamplat astazi (n.r. - sambata). Cred ca am ajuns cam devreme la selectia cu numarul 100, sper sa continui si le multumesc baietilor pentru aceasta victorie foarte frumoasa. Ramane un moment special pentru mine, cu atat mai mult cu cat s-a incheiat totul cu bine. Ma asteptam sa castigam, desi a fost un meci greu, un meci pe care noi ni l-am facut greu", a spus Vlaicu (news.ro)

Nationala de rugby a Romaniei a obtinut a doua victorie cu bonus ofensiv in acest sezon al Rugby Europe Championship, invingand sambata Belgia, la Bruxelles, scor 33-17. Florin Vlaicu a marcat eseul cu numarul cinci al Stejarilor, care a adus bonusul.

Vlaicu s-a aflat la acest meci la selectia cu numarul 100.

In primele trei confruntari din acest an din Rugby Europe Championship, Romania a pierdut in deplasare in fata Germaniei, scor 38-41, a invins Spania, pe teren propriu, scor 13-3, si s-a impus in fata Rusiei, in deplasare, scor 30-10.

Echipa Romaniei are programata ultima partida la 19 martie, pe teren propriu, cu Georgia.