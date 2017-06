Infrangere SOC pentru Federer! A pierdut in fata numarul 302 mondial mondial, un fost mare jucator ajuns la 39 de ani

In primul meci de la revenirea pe teren, Federer a fost eliminat in turul 1 de la Stuttgart.

Roger Federer s-a intors pe terenul de tenis dupa ce a ratat Roland Garros pentru a putea fi pregatit pentru Wimbledon. Sezonul de iarba a inceput insa prost pentru fostul numar 1 ATP.

In primul tur la Stuttgart, Federer a fost invins de Tommy Haas, ajuns la 39 de ani si aflat in acest moment pe locul 302 mondial! Haas l-a invins pe Federer in 3 seturi, desi Federer reusise sa castige primul set.

2-6, 7-6, 6-4 a fost scorul in favoarea lui Haas! Este prima infrangere a lui Federer in meciul de debut la un turneu pe iarba de la cea in fata lui Mario Ancic de la Wimbledon in 2002! Luand in calcul locul pe care se afla Haas in acest moment, este cea mai dura infrangere pentru Federer de la cea din 1999 de la Washington in fata lui Bjorn Phau, aflat atunci pe locul 407.