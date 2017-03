Faza IREALA in MMA! Si-a luat KO dupa 10 secunde, apoi l-a STRANGULAT pe arbitru. VIDEO

O scena rara s-a petrecut la o lupta din MMA!

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra! Special: Romania de Mondial! Toate informatiile, reactii si comentarii inainte, in timpul si dupa Romania - Danemarca!

Un luptator a rezistat doar 10 secunde in ring in fata adversarului sau. In timp ce castigatorul se bucura pe cusca, luptatorul infrant l-a strangulat pe arbitru. A fost nevoie de interventia a patru persoane pentru a-l elibera pe arbitru din bratele luptatorului, care risca o suspendare chiar pe viata din sporturile de contact.