Face 300 de abdomene zilnic, a scris 6 carti si nimeni nu-l crede cand spune ce varsta are! Cine este profesorul de fitness

Cu asa profesori, nu se mira nimeni ca salile sunt pline la facultatea din Ploiesti.

Studentele sunt fermecate de profesorul plin de muschi. Cand n-are cursuri, el participa la ...concursuri de fitness. Profesorul cu muschi are 50 de ani, dar nimeni nu-l crede cand isi spune varsta.

Studentii l-au convins sa se apuce de fitness.

"Imi doream foarte mult pentru ca trebuia sa castig un pariu pe care il facusem cu studentii. Obiectivul meu principal este o clasare cat mai buna la campionatul mondial" spune Costin Ilinca.

Profesorul preda la Universitatea de Petrol din Ploiesti si a scris 6 carti. "Daca toti profesorii ar fi ca dansul, ar fi mai usoara facultatea asta" spune un student.

In fiecare dimineata, inainte de cursuri, omul merge la sala.

"Am o rutina ce consta in 200, 300 de abdomene de care nu ma despart niciodata dupa care mananc si imi planific intreaga zi" mai spune Ilinca.

"Noi sincer venim de drag, prezenta nu e obligatorie decat la laborator. Am plimbat medaliile din banca in banca am facut si poze a fost foarte frumos" dezvaluie o studenta.