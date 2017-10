Asa arata un invingator. Pentru prima data in Romania, un om in scaun cu rotile a participat la o etapa de raliuri.

Romanul are o ambitie de fier si a facut scoala de pilotaj impreuna cu Tempestini. Asa a obtinut licenta de pilot si si-a luat viteza in raliul Romaniei. Rezultatul lui nu a contat in clasament, dar la anul vrea sa participe ca pilot oficial.



Castigatorii au sarbatorit ca la fotbal. cu torte si fumigene. :)