"Csf, n-ai csf" :)) Reactia lui Usain Bolt, dupa ce a pierdut o medalie olimpica de aur din cauza unui coleg

Usain Bolt a precizat ca obiectivul sau este sa ramana concentrat asupra pregatirii pe care o va face in lunile care vin. "Este ultimul meu sezon si vreau sa pornesc cu o nota victorioasa", a afirmat el.

"Regulile sunt reguli", a declarat vineri vedeta jamaicana a sprintului Usain Bolt despre inapoierea medaliei olimpice de aur obtinuta cu stafeta de 4x100 m la Beijing in 2008, dupa controlul pozitiv al unui coechipier, estimând ca aura sa nu a avut de suferit.

"Sunt dezamagit ca pierd o medalie, insa asta nu-mi va lua nimic din ce am facut in lunga mea cariera, deoarece eu am câstigat competitiile mele individuale si asta este tot ce conteaza", a declarat detinatorul recordurilor mondiale la 100 si 200 m si care nu mai are acum "decât" 8 medalii olimpice de aur câstigate la Beijing 2008, Londra 2012 si Rio 2016, unde, pe pista, el a reusit de fiecare data tripla 100 m-200 m-4x100 m.

"Nu sunt complet satisfacut de situatie, insa regulile sunt reguli", a adaugat el cu ocazia inaugurarii unei sali de sport scolar la Santa Cruz in Jamaica, afirmând ca a returnat deja medalia de aur respectiva, la fel ca si coechipierii sai Nesta Carter, cel gasit dopat, Asasa Powell si Michael Frater.

Miercuri, Comitetul International Olimpic (CIO) a aplicat o sanctiune asteptata dupa controlul pozitiv a lui Carter la un stimulent, stabilit in urma unui amplu program de reanalizari de esantioane lansat de CIO in ultimele luni si anuntat in iunie 2016.

"Ce pot face acum? Eu am facut tot ce am vrut in sport, am lasat o adevarata marca in sport, am reusit foarte multe lucruri, deci, din punctul meu de vedere, nu ma pot plânge", a comentat Bolt.

El a asigurat ca nu are nimic cu Nesta Carter, chiar daca totul i se datoreaza lui.

"stiu ca trebuie sa fie foarte greu pentru el (...) Este dur, unele lucruri ti se intâmpla in viata din motive pe care nimeni nu le stie. Sper ca nu va fi foarte afectat", a declarat Bolt despre Carter.