Cristiano Ronaldo a luat DECIZIA! Dispare din fotbal dupa ce se va RETRAGE! Ce vrea sa faca

Cristiano Ronaldo si-a dezvaluit intentia de a face pasul catre industria cinematografica dupa ce isi va incheia cariera de fotbalist! Ajuns la 32 de ani, Ronaldo a inceput sa se gandeasca si la momentul in care va spune 'stop' si si-a facut planul.

Ronaldo vrea sa o ia pe urmele unor fosti jucatori precum Vinnie Jones, Eric Cantona sau David Beckham ce au facut trecerea de la terenul de fotbal Hollywood. "In acest moment sunt concentrat pe ce fac pe teren, stiu ca atunci cand va veni momentul va trebui sa-l parasesc dar pana atunci vreau sa ma bucur de fiecare moment. Asta este foarte bine. Stiu ca atunci cand ma voi retrage voi avea o viata frumoasa.

Nu spun asta pentru ca am multi bani, o spun pentru ca vreau sa incerc lucruri noi. De exemplu, vreau sa apar in filme. Apoi am mai multe companii: hoteluri, sali de fitness, linia mea cu Nike. Vreau sa invat sa fiu om de afaceri, am inceput sa-mi planific viitorul cand aveam 27-28 de ani.

Am o echipa foarte buna, multi oameni care lucreaza la compania mea si ma ajuta sa construiesc proiecte interesante. Cand joc fotbal totul depinde de mine, aici totul depinde si de acesti oameni, care lucreaza pentru mine" i-a spus Cristiano Ronaldo lui Alessandro Del Piero intr-un interviu pentru Sky Italia.