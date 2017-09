CIO a confirmat: editia JO din 2024 va avea loc la Paris, iar cea din 2028 in LA

Membrii Comitetului International Olimpic au votat, miercuri, la reuniunea de la Lima a forului, orasul Paris ca gazda a Jocurilor Olimpice de vara din 2024 si Los Angeles ca gazda a editiei din 2028.

Forul mondial anuntase inca de la 11 iulie ca a decis ca Paris si Los Angeles sa organizeze cele doua editii ale JO. Ambele au candidat initial pentru 2024.

La 31 iulie, Los Angeles a ajuns la un acord cu CIO si a decis sa-si depuna candidatura pentru JO din 2028, astfel ca organizarea JO din 2024 a ramas pentru Paris.

Orasul Los Angeles a mai gazduit Jocurile Olimpice in 1984 si in 1932, iar Parisul in 1900 si in 1924.